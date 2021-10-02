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الدوري الإسباني: سواريز يقود أتلتيكو مدريد للتغلب على برشلونة

منشور 02 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 08:46
سواريز يحتفل بهدفه في شباك فريقه السابق برشلونة
سواريز يحتفل بهدفه في شباك فريقه السابق برشلونة

زاد أتلتيكو مدريد حامل اللقب من محن ضيفه برشلونة بعدما تغلب عليه بهدفين دون رد في لقاء الكبيرين الذي جرى على ملعب واندا ميتروبوليتانو لحساب المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني.

جاء هدفا المباراة عن طريق توماس ليمار في الدقيقة 23، ولويس سواريز (44) الذي احتفل بهدفه في فريقه السابق الذي ضحى به بعد نهاية الموسم قبل الماضي عقب التعاقد مع المدير الفني رونالد كومان.

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ورفع أتلتيكو مدريد رصيده بهذا الفوز الثمين إلى 17 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني مؤقتاً بفارق الأهداف عن ريال مدريد الذي له مباراة الأحد ضمن المرحلة ذاتها أمام مستضيفه إسبانيول.

أما برشلونة، فخسر المباراة الأولى محلياً والثالثة هذا الموسم في جميع المسابقات ليتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز العاشر.

وكان جوان لابورتا رئيس البارسا قد أكد في وقت سابق أنه لن يقيل كومان رغم النتائج السيئة للفريق على أمل أن يتحسن المستوى خلال الفترة القادمة.

كلمات دالة:برشلونةأتلتيكو مدريدلويس سواريزالدوري الإسبانيرونالد كومان

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