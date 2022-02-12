الدوري الإسباني: فياريال يجبر ريال مدريد على التعادل السلبي

أجبر فياريال ضيفه ريال مدريد على التعادل دون أهداف في المواجهة المثيرة التي جرت بينهما اليوم السبت على ملعب لا سيراميكا ضمن المرحلة الـ 24 من بطولة الدوري الإسباني.

وهيمن فريق الغواصة الصفراء على مجريات الشوط الأول، لكن الفريق الملكي انتفض وظهر بشكلٍ قوي في الحصة الثانية وتناوب الويلزي غاريث بيل والبرازيلي فينيسيوس جونيور على تضييع الفرص المحققة للتسجيل.

ولم ينجح الطرفان في استغلال الفرص الكثيرة التي سنحت لهما ليتقاسما نقاط المواجهة.

ريال مدريد يضيف نقطة إلى رصيده

ورفع ريال رصيده بهذا التعادل الصعب إلى 54 نقطة من 24 مباراة بفارق 4 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني.

بدوره، رفع فياريال رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس من 24 لقاء.