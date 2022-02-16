الدوري الإسباني: ليفانتي يفوز على أتلتيكو مدريد

حقق ليفانتي متذيل الترتيب الفوز على مستضيفه أتلتيكو مدريد بهدفٍ دون رد في المباراة المؤجلة التي جرت بينهما من المرحلة الـ 21 من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

وجاء الهدف الوحيد في الدقيقة 54 عن طريق غونزالو ميليرو.

أتلتيكو مدريد يبقى خامساً

بهذه الخسارة، فشل أتلتيكو في استعادة المركز الرابع من غريمه برشلونة (39 نقطة) ليبقى متساوياً معه في رصيد النقاط ويتخلف عنه بفارق الأهداف في المركز الخامس.

وهذه هي الخسارة السابعة لأتلتيكو مدريد هذا الموسم في البطولة.

أما ليفانتي، فرفع رصيده بدوره إلى 14 نقطة لكنه بقي في المركز العشرين والأخير على سلم الترتيب العام بفارق 10 نقاط عن آخر مراكز البقاء في دوري الأضواء.