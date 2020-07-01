الدوري الإسباني يجمد ملف تجديد راموس

كشف تقرير إسباني الأربعاء، عن تطور جديد بشأن مستقبل سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد.

وينتهي عقد قائد الملكي المخضرم مع الميرينغي في صيف 2021، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن لاتفاق بشأن التجديد.

ووفقاً لبرنامج "إل تشيرنغيتو" الإسباني، لم يطلب راموس من ريال مدريد راتباً سنوياً يبلغ 18 مليون يورو أو عدد سنوات محدد للعقد الجديد.

وأشار إلى أن ملف المفاوضات حول تجديد راموس لم يفتح بعد في ريال مدريد، لكن الوضع الآن هادئ بين الطرفين.

وأوضح أن راموس لا يفكر الآن في تجديد عقده مع ريال مدريد مما جمد الملف مؤقتاً، حيث أن كل ما يهمه هو الفوز بلقب الدوري الإسباني.

وتعادل برشلونة مرتين متتاليتين ليقرب ريال مدريد كثيراً من الظفر بلقب الليغا.

وذكر البرنامج الإسباني أنه إذا طلب راموس راتباً سنوياً يبلغ 18 مليون يورو ليوافق على التجديد، فإن ريال مدريد لن يمنحه هذا الرقم.

وسبق أن ذكرت تقارير إسبانية أن ريال مدريد مستعد لمنح راموس 18 مليون يورو، إذا كان التجديد لمدة عام واحد فقط.