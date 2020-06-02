الدوري الإسباني يعود بديربي إشبيلية

أعلنت رابطة الدوري الإسباني أن منافسات الدوري المعلقة منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، ستستأنف في 11 يونيو الجاري بديربي إشبيلية وستنتهي في 19 يوليو المقبل.

وتنطلق المرحلة الـ28 الخميس 11 يونيو بديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس.

ويحل برشلونة المتصدر ضيفاً على ريال مايوركا في 13 يونيو، على أن يستضيف مطارده المباشر ريال مدريد في اليوم التالي آيبار.

وتنطلق المرحلة الـ29 في 15 يونيو وتنتهي في 18 منه، ويستضيف خلالها برشلونة غريمه ليغانيس في 16 منه، وريال مدريد خصمه فالنسيا بعد يومين.

وكشفت الرابطة عن برنامج المرحلتين 28 و29 فقط، علماً بأنها قررت إقامة مرحلتين كل أسبوع حتى نهاية الموسم التي حددتها في 19 يوليو.

وقال رئيس الرابطة خافيير تيباس في تصريح لقناة «موفيستار بلوس»: «نريد أن ينطلق الموسم المقبل في 12 سبتمبر».

وأضاف: «وضعنا البرنامج لمنح كل فريق ما لا يقل عن 72 ساعة من الراحة بين مباراتين. سنقوم بتحديث البرنامج بعد كل مرحلتين من أجل الأخذ بعين الاعتبار الأجواء المناخية التي يكشف عنها مرة كل أسبوعين».

ويتصدر برشلونة الترتيب بفارق نقطتين عن ريال مدريد.