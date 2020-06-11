الدوري الإسباني يواجه مأزق العقود

تواجه فرق الدوري الإسباني أزمة عقود اللاعبين المنتهية مع بدء استئناف المنافسات اليوم بديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس ضمن المرحلة الثامنة والعشرين بعد توقفه بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أمس أن الأندية العشرين في الدوري الإسباني تضم 120 لاعباً تنتهي عقودهم أو إعاراتهم نهاية يونيو الحالي وما زال أمر أغلبهم لم يحسم بشكل نهائي بعد.

وأضافت الصحيفة وتحتاج الفرق التي تضم لاعبين معارين أو تنتهي عقودهم إلى التفاوض معهم أو مع فرقهم خلال الشهر الجاري.

وتابعت أن مجموعة مهمة من اللاعبين ترفض البقاء وقد ترحل، كما أن الفرق التي تعير لاعبيها تطلب مقابل تمديد عقودهم لمدة شهر إضافي.

وتعد الفرق التي تصارع على البقاء الأكثر تضرراً من المشكلة إذ يضم ليغانيس 13 لاعباً منهم 12 لاعباً معارون، وإسبانيول الذي يحتل المركز الأخير يضم 11 لاعباً تنتهي عقودهم أو إعاراتهم مع نهاية يوليو.

كما أن ريال مايوركا المصارع من أجل البقاء يضم 10 لاعبين، وبلد الوليد وأوساسونا 9 لاعبين.