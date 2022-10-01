الدوري الإنجليزي: آرسنال وتشيلسي ينتصران وليفربول يتعثر

فاز آرسنال على جاره وضيفه توتنهام هوتسبير بثلاثة أهداف لهدف اليوم السبت في لقاء الديربي اللندني الذي جمعهما على ملعب الإمارات لحساب الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل للغانرز توماس بارتي وغابرييل جيزوس وغرانيت جاكا، فيما سجل هاري كين هدف الخاسر الوحيد.

وضمن نفس الجولة وفي لقاء ديربي لندن الثاني، تفوق تشيلسي على مستضيفه كريستال بالاس بهدفين لهدف.

جاء هدفا البلوز عن طريق بيير إيميريك أوباميانغ وكونور غالاغر، أما هدف صاحب الأرض الوحيد فحمل توقيع أودسون إدوارد.

فيما تعثر ليفربول وسقط في التعادل مع ضيفه برايتون بنتيجة 3-3 على ملعب آنفيلد.

سجل للريدز روبرتو فيرمينو (هدفان) وآدم ويسكر (بالخطأ في مرمى فريقه)، فيما جاءت أهداف الضيوف عن طريق لياندرو تروسارد (هاتريك).

نتائج مثيرة في الدوري الإنجليزي

بهذه النتائج، عزز آرسنال من تواجده في قمة الترتيب رافعاً رصيده إلى 21 نقطة، فيما بقي رصيد توتنهام ثابتاً عند 17 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً.

فيما رفع تشيلسي رصيده إلى 13 نقطة نقلته إلى المركز الخامس.

وعزز ليفربول رصيده بنقطة رفعت رصيده الكلي إلى 10 نقاط في المركز التاسع.