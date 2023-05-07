الدوري الإنجليزي: آرسنال يقهر نيوكاسل وويست هام يهزم مان يونايتد

البوابة - تفوق آرسنال على مستضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد في المباراة التي جرت على أرضية ملعب سانت جيمس بارك ضمن الجولة الـ 35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدفا الغانرز عبر مارتن أوديغارد (14)، وفابيان شار (71 بالخطأ في مرمى فريقه).

ضمن المرحلة نفسها، قاد النجم الجزائري فريق ويست هام يونايتد للفوز على ضيفه مانشستر يونايتد بهدف نظيف على أرضية ملعب لندن الأولمبي.

وسجل الجزائري الهدف في الدقيقة 27 من زمن اللقاء.

آرسنال يقلص الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر

بهاتين النتيجتين، رفع فريق المدرب ميكيل آرتيتا رصيده إلى 81 نقطة في المركز الثاني من 35 مباراة، مقلصاً الفارق مانشستر سيتي المتصدر الذي خاض 34 لقاء إلى نقطة وحيدة.

فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 65 نقطة في المركز الثالث، يليه مان يونايتد بفارق نقطتين.

أما ويست هام، فرفع رصيده بدوره إلى 37 نقطة في المركز الخامس عشر.