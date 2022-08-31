الدوري الإنجليزي: آرسنال يواصل صدارته وهالاند يقود سيتي لسحق نوتنغهام

حقق آرسنال فوزاً صعباً على ضيفه أستون فيلا وبهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات ضمن المرحلة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

سجل لصاحب الضيافة كلٌ من البرازيلي غابرييل جيزوس ومواطنه غابرييل مارتينيلي في الدقيقتين 30 و 77 على التوالي.

أما هدف الفيلانز الوحيد فحمل توقيع دوغلاس لويز في الدقيقة 74.

وواصل الفريق اللندني بالتالي صدارته للدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة محققاً العلامة الكاملة.

فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 3 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

هالاند يبقي مانشستر سيتي في مطاردة آرسنال

وضمن الجولة ذاتها، سحق مان سيتي ضيفه نوتنغهام فوريست بسداسيةٍ دون رد على ملعب الاتحاد.

تناوب على تسجيل الأهداف كلٌ من النرويجي إيرلينغ هالاند (هاتريك) في الدقائق 12 و 23 و 38، والبرتغالي جواو كانسيلو (50)، والأرجنتيني جوليان ألفاريز (هدفان) في الدقيقتين 65 و 87.

ورفع مانشستر سيتي رصيده بالتالي إلى 13 نقطة في المركز الثاني، فيما بقي رصيد نوتنغهام فوريست ثابتاً عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.