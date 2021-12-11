الدوري الإنجليزي: الانتصار حليف سيتي وتشيلسي وليفربول ويونايتد

حققت الفرق الكبيرة انتصارات مهمة في جميع مبارياتها اليوم السبت ضمن المرحلة الـ 16 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميير ليغ).

في المباراة الأولى، تغلب مانشستر سيتي حامل اللقب على ضيفه ولفرهامبتون بهدفٍ نظيف سجله رحيم ستيرلينغ من ركلة جزاء.

وتفوق تشيلسي على ليدز يونايتد بثلاثية دون رد بأهداف سجلها مايسون ماونت وجورجينيو (هدفان من ركلتي جزاء).

وفاز ليفربول على أستون فيلا بهدفٍ يتيم حمل توقيع النجم الدولي المصري محمد صلاح من ركلة جزاء وهو الـ 21 له في جميع المسابقات هذا الموسم.

كما قاد كريستيانو رونالدو فريقه مانشستر يونايتد للتغلب على نوريتش سيتي بالنتيجة بهدفٍ سجله من ركلة جزاء أيضاً.

وسحق آرسنال ضيفه ساوثهامبتون بثلاثية دون تناوب على تسجيلها أليكساندر لاكازيت ومارتن أوديغارد وغابرييل ماغاليس.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

1- مانشستر سيتي 38 نقطة

2- ليفربول 37 نقطة

3- تشيلسي 36 نقطة

4- ويست هام يونايتد 27 نقطة

5- مانشستر يونايتد 27 نقطة

6- آرسنال 26 نقطة