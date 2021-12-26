الدوري الإنجليزي: انتصارات ساحقة لمانشستر سيتي وآرسنال وتوتنهام

سحق مانشستر سيتي ضيفه ليستر بستة أهداف لثلاثة في المباراة القوية التي جمعتهما على ملعب الاتحاد ضمن المرحلة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل للسيتيزنز كلٌ من كيفين دي بروينه، ورياض محرز، وإيلكاي غوندوغان، ورحيم ستيرلينغ (هدفان)، وآيميريك لابورت.

فيما جاءت أهداف الثعالب عن طريق جيمس ماديسون وآديمولا لوكمان وكيليتشي إيهياناتشو.

ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الانتصار إلى 47 نقطة في صدارة الترتيب، موسعاً الفارق ما بينه وبين ليفربول ثاني الترتيب إلى 7 نقاط مؤقتاً.

فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 22 نقطة ليحتل المركز العاشر.

ضمن المرحلة ذاتها، سحق آرسنال المنتفض مؤخراً مستضيفه نوريتش سيتي بخماسية دون رد سجلها بوكايو ساكا (هدفان) وكيران تيرني وأليكساندر لاكازيت وإيميل سميث رو.

وارتفع رصيد آرسنال بعد هذا الفوز إلى 35 نقطة في المركز الرابع، فيما بقي رصيد نوريتش سيتي متجمداً عند 10 نقاط في المركز العشرين والأخير.

توتنهام يقفز إلى المركز الخامس في الدوري الإنجليزي

وتغلب توتنهام هوتسبير على ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 3-0، بأهداف حملت تواقيع كلٍ من هاري كين ولوكاس مورا وهيونغ مين سون.

وبات توتنهام بعد هذا الانتصار خامساً بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة.

فيما لم يتغير رصيد كريستال بالاس وبقي عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر.