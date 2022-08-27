الدوري الإنجليزي: انتصار تاريخي لليفربول وسيتي وتشيلسي يفوزان بصعوبة

حقق ليفربول نتيجة تاريخية بفوزه على ضيفه بورنموث بنتيجة 9-0 ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، فيما عانى مانشستر سيتي وتشيلسي لتحقيق انتصارين صعبين على حساب كريستال بالاس وليستر على التوالي.

على ملعب آنفيلد، جاءت أهداف الريدز عبر كلٍ من لويس دياز (هدفان) في الدقيقتين 3 و 85، وهارفي إيليوت (6)، وترينت أليكساندر أرنولد (28)، وروبرتو فيرمينو (هدفان) في الدقيقتين 31 و 62، وفيرجيل فان دايك (45)، وكريس ميفام (46 بالخطأ في مرمى فريقه)، وفابيو كارفاليو (81).

وضمن الجولة ذاتها، قلب مانشستر سيتي تأخره أمام ضيفه كريستال بالاس بهدفين دون رد إلى انتصار بنتيجة 4-2 على ملعب الاتحاد بفضل ثلاثية لنجمه النرويجي الجديد إيرلينغ هالاند.

وسجل هالاند أهدافه في الدقائق 62 و 70 و 81، بعدما افتتح زميله بيرناردو سيلفا التسجيل للسيتيزنز في الدقيقة 53.

أما هدفا بالاس فجاءا خلال الشوط الأول عن طريق جون ستونز (4 بالخطأ في مرمى فريقه)، ويواكيم أندرسن (24).

وعلى ملعب ستامفورد بريدج، تفوق تشيلسي على ضيفه ليستر سيتي بنتيجة 2-1.

وشهد اللقاء طرداً مبكراً لكونور غالاغر إثر تدخل عنيف على أحد لاعبي الثعالب في الدقيقة 28.

ومع ذلك، تألق رحيم ستيرلينغ وسجل هدفين للبلوز في الدقيقتين 47 و 63، مقابل هدفٍ وحيدٍ للخاسر حمل توقيع هارفي بارنز في الدقيقة 66.

الكبار يفوزون في الدوري الإنجليزي

بهذه الانتصارات، رفع ليفربول رصيده إلى 5 نقاط أوصلته إلى المركز الثامن.

بدوره، اعتلى مانشستر سيتي صدارة الترتيب العام مؤقتاً برصيد 10 نقاط.

كما عزز تشيلسي رصيده بثلاث نقاط ارتقى بسببها إلى المركز السادس برصيد 7 نقاط.