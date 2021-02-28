الدوري الإنجليزي: التشكيل المتوقع لمواجهة تشيلسي ومان يونايتد

يحل مانشستر يونايتد ضيفاً ثقيلاً على ملعب ستامفورد بريدج حينما يلاقي مستضيفه تشيلسي في لقاء قمة المرحلة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيكون اللقاء اختباراً حقيقياً للطرفين، خصوصاً البلوز صاحب المركز الخامس بـ 43 نقطة الذي عين مؤخراً المدرب توماس توخيل ليشهد الفريق تحسناً كبيراً في النتائج.

في المقابل، يتطلع يونايتد صاحب المركز الثاني برصيد 49 نقطة والذي يقوده أولي غونار سولشاير لتقليص الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر بـ 62 نقطة، والإبقاء على آمال الشياطين الحمر في الفوز باللقب.

تشكيل تشيلسي المتوقع (3-4-2-1):

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سيزار آزبيليكويتا، أندرياس كريستينسين، أنتونيو روديغر.

خط الوسط: كالوم هادسون أودوي، جورجينيو، ماتيو كوفاتشيتش، ماركوس ألونسو.

خط الهجوم: مايسون ماونت، تيمو فيرنر، أوليفييه جيرو.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع (3-4-1-2):

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: إيريك بايلي، فيكتور لينديلوف، هاري ماغواير.

خط الوسط: آرون وان بيساكا، نيمانيا ماتيتش، فريد، لوك شو.

خط الهجوم: برونو فيرنانديش، مايسون غرينوود، ماركوس راشفورد.