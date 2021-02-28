الدوري الإنجليزي: تشكيل ليفربول المتوقع أمام شيفيلد

يخوض ليفربول لقاءً سهلاً على الورق أمام مستضيفه شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب اليوم الأحد ضمن منافسات المرحلة الـ 26 من الدوري الإنجليزي.
ويحتل ليفربول المركز السادس برصيد 40 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن ويست هام يونايتد صاحب المركز الرابع.
فيما يقبع شيفيلد في مؤخرة الترتيب برصيد 11 نقطة.
فيما يلي التشكيلتان المتوقعتان للقاء اليوم:
ليفربول (4-3-3):
حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: أندي روبرتسون، أوزان كاباك، بن دايفيس، ترينت أليكساندر أرنولدز
خط الوسط: جورجينيو فاينالدوم، فابينيو، تياغو آلكانتارا.
خط الهجوم: ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح.
شيفيلد يونايتد (3-5-2):
حراسة المرمى: آرون رامسدالي.
خط الدفاع: كين بريان، فيل جاغييلكا، إيثان آمبادو.
خط الوسط: إيندا ستيفينز، جون فليك، جون لوندسترام، كريس باشام، جورج بالدوك.
خط الهجوم: بيلي شارب، أوليفر مكبورني.
Via SyndiGate.info
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