الدوري الإنجليزي: تشكيل ليفربول المتوقع أمام مان يونايتد

يستضيف مانشستر يونايتد غريمه ليفربول اليوم على ملعب أولد ترافورد ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر يونايتد حالياً المركز الثاني برصيد 67 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز السادس برصيد 54 نقطة.

ويعني فوز ليفربول على يونايتد حسم لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم بشكل رسمي لمصلحة مانشستر سيتي متصدر الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد: beIN SPORTS 1 HD PREMIUM.

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ومن المتوقع أن يخوض ليفربول اللقاء أمام مانشستر يونايتد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، فابينيو، أوزان كاباك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: تياغو آلكانتارا، جورجينيو فاينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني، ديوغو جوتا.