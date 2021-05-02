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الدوري الإنجليزي: تشكيل مان يونايتد المتوقع أمام ليفربول اليوم

منشور 02 أيّار / مايو 2021 - 10:02
مانشستر يونايتد يتطلع لتجاوز عقبة ليفربول
مانشستر يونايتد يتطلع لتجاوز عقبة ليفربول

يلتقي ليفربول اليوم بمستضيفه مانشستر يونايتد، على ملعب أولد ترافورد ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل يونايتد المركز الثاني برصيد 67 نقطة، فيما يتواجد ليفربول في المركز السادس برصيد 54 نقطة.

وسيحسم فوز ليفربول اليوم على مانشستر يونايتد لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم بشكل رسمي لصالح مانشستر سيتي المتصدر.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد: beIN SPORTS 1 HD PREMIUM.
beIN SPORTS 4K HDR.

ومن المتوقع أن يخوض مانشستر يونايتد اللقاء أمام ليفربول بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: دين هندرسون.
خط الدفاع: هاري ماغواير، فيكتور لينديلوف، لوك شو، وان آرون بيساكا.
خط الوسط: فريد، سكوت ماكتوميناي، بول بوغبا، برونو فيرنانديش.
خط الهجوم: ماركوس راشفورد، إيدينسون كافاني.

كلمات دالة:مانشستر يونايتدليفربولالدوري الإنجليزي

Via SyndiGate.info


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