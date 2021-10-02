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الدوري الإنجليزي: تشيلسي يتفوق على ساوثهامبتون

منشور 02 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 06:48
فيرنر يحتفل بهدفه (المصدر: تويتر)
فيرنر يحتفل بهدفه (المصدر: تويتر)

فاز تشيلسي على ضيفه ساوثهامبتون بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي احتضنه ملعب ستامفورد بريدج لحساب المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت أهداف البلوز أبطال أوروبا عن طريق تريفو تشالوباه وتيمو فيرنر وبين تشيلويل في الدقائق 9 و 84 و 89.

أما هدف القديسين الوحيد فحمل توقيع جيمس وارد براوس في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.

وأكمل الفريق الضيف الدقائق الأخيرة من المواجهة بنقص عددي جراء طرد براوس نفسه إثر تدخل خطير على النجم الإيطالي جورجينيو في الدقيقة 77.

تشيلسي يتصدر الترتيب

بهذه النتيجة، رفع الفائز رصيده إلى 16 نقطة ليعتلي صدارة الترتيب مؤقتاً.

أما ساوثهامبتون، فتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.

كلمات دالة:تشيلسيساوثهامبتونالدوري الإنجليزيبين تشيلويلتيمو فيرنرتريفو تشالوباه

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