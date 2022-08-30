الدوري الإنجليزي: تشيلسي يسقط أمام ساوثهامبتون

سقط تشيلسي أمام مستضيفه ساوثهامبتون بهدف لاثنين في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب سانت ميريز لحساب الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

سجل للقديسين كلٌ من روميو لافيا وآدم آرمسترونغ في الدقيقتين 28 و 45 على الترتيب.

أما هدف البلوز الوحيد فحمل توقيع رحيم ستيرلينغ في الدقيقة 23 من زمن المباراة.

وفي لقاءات أخرى ضمن الجولة نفسها، تعادل ليدز يونايتد مع إيفرتون 1-1، وهي نفس نتيجة لقاء كريستال بالاس وبرينتفورد، فيما فاز فولهام على برايتون 2-1.

تشيلسي يتراجع في الترتيب العام

بهذا السقوط، تراجع الفريق اللندني إلى المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط، وهي خسارته الثانية هذا الموسم في 5 مباريات.

فيما رفع ساوثهامبتون رصيده بدوره إلى 7 نقاط ارتقى على إثرها للمركز السابع.