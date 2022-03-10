الدوري الإنجليزي: تشيلسي يهزم نوريتش 3-1

تغلب تشيلسي بطل أوروبا والعالم على مستضيفه نوريتش سيتي متذيل الترتيب بثلاثة أهداف لهدف في المباراة المقدمة من المرحلة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز التي جرت على ملعب كارو رود.

وجاءت أهداف البلوز عن طريق كلٍ من تريفوه تشالوباه ومايسون ماونت وكاي هافيرتس في الدقائق 3 و 14 و 90 على التوالي.

أما صاحب الأرض فسجل هدفه الوحيد عبر تيمو بوكي في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.

تشيلسي يعزز تواجده في المركز الثالث

ورفع الفريق اللندني رصيده بهذا الانتصار إلى 56 نقطة من 27 مباراة في المركز الثالث.

في المقابل، تجمد رصيد نوريتش سيتي عند 17 نقطة من 28 نقطة في المركز العشرين والأخير.