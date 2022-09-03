الدوري الإنجليزي: تعادل ليفربول وانتصار تشيلسي وتوتنهام

تعثر ليفربول في لقاء ديربي ميرسيسايد أمام مستضيفه إيفرتون بتعادلهما دون أهداف اليوم السبت على ملعب غوديسون بارك في افتتاح الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم ينجح أي من الفريقين في التسجيل رغم الفرص السانحة لكليهما.

تشيلسي يتفوق على ويست هام في الدوري الإنجليزي

وفي لقاء آخر ضمن نفس الجولة، قلب تشيلسي تأخره أمام ضيفه ويست هام يونايتد إلى فوز بهدفين لهدف.

سجل للبلوز بين تشيلويل وكاي هافيرتز في الدقيقتين 78 و 88 بعد تقدم الهامرز بهدف ميشيل أنتونيو في الدقيقة 63.

وتفوق توتنهام هوتسبير على جاره اللندني فولهام بهدفين لهدف أيضاً.

جاء هدفا سبيرز عن طريق بيير إيميل هويبيرغ وهاري كين في الدقيقتين 40 و 75 على التوالي.

أما هدف الضيوف الوحيد فحمل توقيع أليكساندر ميتروفيتش في الدقيقة 83.

وفي مواجهات أخرى ضمن نفس الجولة، سحق برينتفورد ضيفه ليدز يونايتد 5-2، وتغلب بورنموث على مستضيفه نوتنغهام فوريست 3-2، وفاز ولفرهامبتون على ضيفه ساوثهامبتون 1-0، فيما تعادل نيوكاسل يونايتد مع كريستال بالاس 0-0.