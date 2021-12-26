الدوري الإنجليزي: جورجينيو ولوكاكو يقودان تشيلسي للتغلب على أستون فيلا 3-1

حقق تشيلسي فوزاً مهماً على مستضيفه أستون فيلا بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جرى على ملعب فيلا بارك ليلة الأحد ضمن المرحلة الـ 19 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميير ليغ).

جاءت أهداف البلوز أبطال أوروبا عن طريق كلٍ من جورجينيو (هدفان من ركلتي جزاء) في الدقيقتين 34 و 90، وروميلو لوكاكو (56).

أما هدف الفيلانز الوحيد فسجله ريس جيمس في الدقيقة 28 بالخطأ في مرمى فريقه.

تشيلسي يواصل مطاردة ليفربول ومانشستر سيتي

بهذا الانتصار المهم، رفع الفائز رصيده إلى 41 نقطة ليحتل المركز الثالث من 19 مباراة متساوياً مؤقتاً مع ليفربول ثاني الترتيب الذي خاض 18 لقاء.

في المقابل، تجمد رصيد أستون فيلا عند 22 نقطة في المركز العاشر.