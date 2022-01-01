الدوري الإنجليزي: سانشيز يمنح توتنهام فوزاً متأخراً على واتفورد

حقق توتنهام هوتسبير فوزاً ثميناً ومتأخراً على مستضيفه واتفورد بهدفٍ دون رد في اللقاء الذي شهده ملعب فيكاريج رود ضمن المرحلة الـ 21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم ينجح الفريقان في التسجيل خلال التسعين دقيقة من اللقاء، قبل أن يسجل المدافع الكولومبي دايفنسون سانشيز هدف الانتصار لسبيرز في الدقيقة 90+6.

وجاء الهدف برأسية منحت فريق المدرب أنتونيو كونتي 3 نقاط ثمينة.

توتنهام يقترب من المركز الرابع

بهذا الانتصار، رفع الفريق اللندني رصيده إلى 33 نقطة من 18 مباراة مقلصاً الفارق مع آرسنال رابع الترتيب إلى نقطتين، علماً بأن الغانرز خاضوا 20 لقاء.

في المقابل، تجمد رصيد واتفورد عند 13 نقطة في المركز السابع عشر بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.