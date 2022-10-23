الدوري الإنجليزي: ساوثهامبتون يجبر آرسنال المتصدر على التعادل 1-1

فرط آرسنال بنقطتين ثمينتين أمام مستضيفه ساوثهامبتون ليكتفي بالتعادل معه بهدفٍ لمثله في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد على ملعب ساينت ميريز لحساب الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم الفريق اللندني بهدفٍ مبكر حمل توقيع نجمه السويسري غرانيت تشاكا في الدقيقة 11 من زمن اللقاء.

لكن فريق القديسين أدرك التعادل بعد مرور 20 دقيقة على بداية الحصة الثانية بهدفٍ سجله الاسكتلندي ستيورات آرمسترونغ.

آرسنال يستمر في صدارة البريمير ليغ

بهذه النتيجة، أضاف الغانرز نقطة إلى رصيده الذي أصبح 28 نقطة في صدارة الترتيب العام وبفارق نقطتين فقط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

كما رفع ساوثهامبتون رصيده بدوره إلى 12 نقطة في المركز الخامس عشر على سلم الترتيب العام.