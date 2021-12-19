الدوري الإنجليزي: سيتي يسحق نيوكاسل وتشيلسي يتعادل مع ولفرهامبتون

سحق مانشستر سيتي مستضيفه نيوكاسل يونايتد برباعيةٍ دون رد في المباراة التي شهدها ملعب ساينت جيمس بارك ضمن المرحلة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت أهداف السيتيزنز عن طريق كلٍ من روبن دياش (5)، وجواو كانسيلو (27)، ورياض محرز (63)، ورحيم ستيرلينغ (86).

ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الانتصار إلى 44 نقطة ليبتعد في صدارة الترتيب مؤقتاً، فيما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 10 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

تعادل مخيب لتشيلسي في الدوري الإنجليزي

ضمن المرحلة ذاتها، تعادل تشيلسي مع مستضيفه ولفرهامبتون دون أهداف في اللقاء الصعب الذي شهده ملعب مولينيو.

وارتفع رصيد البلوز بهذا التعادل السلبي المخيب إلى 38 نقطة في المركز الثالث.

كما رفع ولفرهامبتون رصيده بدوره إلى 25 نقطة في المركز الثامن.