الدوري الإنجليزي: فوز دراماتيكي لـ ليفربول على نيوكاسل

حقق ليفربول فوزاً صعباً ودراماتيكياً على ضيفه نيوكاسل يونايتد العنيد بهدفين لهدف في المباراة المثيرة التي جرت على ملعب آنفيلد اليوم الأربعاء ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم الضيوف بعد أداء مميز في الشوط الأول بهدفٍ للتعاقد الجديد السويدي أليكساندر إيساك الذي سجل بحرفنة في شباك البرازيلي أليسون بيكر في الدقيقة 38.

وحاول الريدز العودة في النتيجة، وكان لهم ذلك حين مرر المصري محمد صلاح عرضية أرضية لزميله البرازيلي روبرتو فيرمينو القادم من الخلف والذي سدد بمهارة على يمين الحارس نيك بوب معلناً عن التعادل في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، نجح البديل الشاب فابيو كارفاليو في إهداء أصحاب الضيافة هدف الانتصار الثمين بعدما حول كرة في منطقة الجزاء داخل شباك نيوكاسل.

ليفربول يواصل انتقاضته

بهذه النتيجة، رفع الريدز رصيدهم إلى 8 نقاط نقلتهم إلى المركز الخامس، فيما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر.

وضمن نفس الجولة، تعادل ويست هام يونايتد مع ضيفه توتنهام هوتسبير بهدفٍ لمثله.