الدوري الإنجليزي: ليستر سيتي يلحق بليفربول خسارة مفاجئة

ألحق ليستر سيتي بضيفه ليفربول خسارة مفاجئة على ملعب كينغ باور ليلة الثلاثاء بهدفٍ دون رد في لقاء مثير لحساب المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق فريق الثعالب الفوز رغم الغيابات الكثيرة عن صفوفه، وجاء الهدف إثر مجهود فردي مميز من المتألق مؤخراً آديمولا لوكمان في الدقيقة 59 ليسدد على يمين الحارس أليسون بيكر داخل الشباك.

وأهدر النجم الدولي المصري محمد صلاح ركلة جزاء مبكرة للريدز في الدقيقة 15 تصدى لها الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل.

وارتدت الكرة من الحارس صوب "مو" الذي سددها برأسه لتصطدم بالعارضة.

بهذا الانتصار، رفع ليستر سيتي رصيده إلى 25 نقطة ليرتقي إلى المركز التاسع.

فيما تجمد رصيد ليفربول عند 41 نقطة في المركز الثاني.

توتنهام يتعادل مع ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

وتعادل توتنهام مع مستضيفه ساوثهامبتون بهدفٍ لمثله ضمن المرحلة ذاتها.

جاء هدف التقدم عن طريق جيمس وارد براوس في الدقيقة 25 لصاحب الضيافة.

لكن هاري كين أدرك التعادل لسبيرز من ركلة جزاء بعد ربع ساعة.