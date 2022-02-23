الدوري الإنجليزي: ليفربول يكتسح ليدز ويقترب من سيتي المتصدر

اكتسح ليفربول ضيفه ليدز يونايتد بسداسيةٍ دون رد في المباراة المؤجلة من المرحلة الـ 19 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز التي جرت بينهما على ملعب آنفيلد ليلة الأربعاء.

تناوب على تسجيل أهداف الريدز كلٌ من محمد صلاح (هدفان) من ركلتي جزاء في الدقيقتين 15 و 35، وجويل ماتيب (30)، وساديو ماني (هدفان) في الدقيقتين 80 و 90+1، وفيرجيل فان دايك (90+3).

ليفربول يقترب من مانشستر سيتي

ورفع الفائز رصيده بهذا الانتصار الضخم إلى 60 نقطة في المركز الثاني مقلصاً الفارق بالتالي مع مانشستر سيتي المتصدر إلى 3 نقاط فقط.

أما ليدز يونايتد فاستمرت معاناته إذ تجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الخامس عشر على سلم الترتيب.

وفي مواجهات أخرى، تغلب بيرنلي على توتنهام هوتسبير 1-0، وسحق كريستال بالاس مستضيفه واتفورد بنتيجة 4-1.