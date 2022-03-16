الدوري الإنجليزي: ليفربول يهزم آرسنال ويقترب من سيتي المتصدر

حقق ليفربول فوزاً ثميناً وصعباً على مستضيفه آرسنال بهدفين دون رد في المباراة المؤجلة من المرحلة الـ 27 التي جرت على ملعب الإمارات ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدفا الريدز عن طريق كلٍ من ديوغو جوتا (54)، والبديل روبرتو فيرمينو (62).

ليفربول يقلص الفارق مع مانشستر سيتي

بهذا الانتصار، رفع الريدز رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثاني مقلصاً الفارق مع مانشستر سيتي صاحب الصدارة إلى نقطة واحدة فقط.

أما آرسنال، فبقي رصيده ثابتاً عند 51 نقطة في المركز الرابع على سلم الترتيب العام.

ضمن مباراة أخرى مؤجلة من المرحلة الـ 16، تغلب توتنهام السابع على برايتون صاحب المركز الثالث عشر بهدفين دون رد سجلهما كريستيان روميرو وهاري كين.