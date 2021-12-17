الدوري الإنجليزي: ليفربول يهزم نيوكاسل وتشيلسي يتعادل مع إيفرتون

تغلب ليفربول على ضيفه نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي شهدها ملعب آنفيلد ضمن المرحلة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت أهداف الريدز عن طريق ديوغو جوتا ومحمد صلاح وترينت أليكساندر أرنولد في الدقائق 21 و 25 و 87.

أما هدف الضيوف الوحيد فسجله جونجو شيلفي في الدقيقة 7 من زمن اللقاء.

في مباراة ثانية ضمن المرحلة ذاتها، تعادل تشيلسي مع ضيفه إيفرتون بهدفٍ لمثله على ملعب ستامفورد بريدج.

تقدم صاحب الأرض في الدقيقة 70 عن طريق مايسون ماونت، إلا أن هدف التعادل جاء بعد 4 دقائق فقط وحمل توقيع جاراد برانثوايت.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية المرحلة الـ 17:

1- مانشستر سيتي 41 نقطة.

2- ليفربول 40 نقطة.

3- تشيلسي 37 نقطة.

4- آرسنال 29 نقطة.

5- ويست هام يونايتد 28 نقطة.

6- مانشستر يونايتد 27 نقطة.