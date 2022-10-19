الدوري الإنجليزي: ليفربول يهزم ويست هام وتشيلسي يتعادل مع برينتفورد

فاز ليفربول على ضيفه ويست هام يونايتد بهدفٍ دون رد في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم الأربعاء على أرضية ملعب آنفيلد لحساب الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق الأوروغوياني الشاب داروين نونيز برأسية متقنة في الدقيقة 22.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للهامرز بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد إثر خطأ ارتكبه جو غوميز داخل المنطقة المحرمة.

لكن الحارس البرازيلي أليسون بيكر تصدى لركلة جارود بوين بنجاح وذلك في الدقيقة 45.

وفي مواجهات أخرى لحساب ذات الجولة، تعادل تشيلسي مع مستضيفه برينتفورد دون أهداف، فيما تغلب نيوكاسل يونايتد على ضيفه إيفرتون بهدفٍ دون رد.

ليفربول في المركز السابع

بهذه النتائج، بات رصيد الريدز 16 نقطة منحته المركز السابع، فيما بقي رصيد ويست هام يونايتد ثابتاً عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.

كما رفع تشيلسي رصيده بدوره إلى 20 نقطة في المركز الرابع، وبات رصيد نيوكاسل يونايتد 18 نقطة في المركز السادس على سلم الترتيب العام