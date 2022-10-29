الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يتصدر وتشيلسي يسقط أمام برايتون

تفوق مانشستر سيتي على مستضيفه ليستر سيتي بهدفٍ نظيف اليوم السبت في افتتاح مواجهات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء الهدف الوحيد عن طريق النجم البلجيكي كيفين دي بروين في الدقيقة 49.

وفي مواجهة أخرى، قلب توتنهام تأخره أمام مستضيفه بورنموث إلى انتصار بثلاثة أهداف لاثنين.

حملت أهداف سبيرز تواقيع ريان سيسينيون وبين ديفيز ورودريغو بينتانكور في الدقائق 57 و 73 و 90 على التوالي.

وكان صاحب الأرض قد تقدم بهدفين نظيفين في الدقيقتين 22 و 49 سجلهما كيفر مور.

وفي لقاء آخر، سحق برايتون ضيفه تشيلسي بأربعة أهداف لهدف.

سجل للفائز لياندرو تروسارد (5)، وروبن لوفتوس تشيك (14 بالخطأ في مرمى فريقه)، وتريفوه تشالوباه (42)، وباسكال غروز (90).

أما هدف البلوز اليتيم فحمل توقيع كاي هافيرتز مع بداية الشوط الثاني (48).

وسحق نيوكاسل يونايتد ضيفه أستون فيلا برباعية دون رد ليواصل عروضه القوية هجومياً ودفاعياً.

مانشستر سيتي ينتزع الصدارة من آرسنال مؤقتاً

بهذه النتائج، رفع مان سيتي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الأول بفارق نقطة مؤقتاً عن آرسنال ثاني الترتيب.

كما رفع توتنهام رصيده بدوره إلى 26 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن نيوكاسل رابع الترتيب.

فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 21 نقطة في المركز الخامس.