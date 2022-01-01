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الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يتفوق عى آرسنال بهدفين لهدف

منشور 01 كانون الثّاني / يناير 2022 - 03:25
محرز يقود مانشستر سيتي للتغلب على آرسنال (المصدر: مانشستر إيفنينغ نيوز)
محرز يقود مانشستر سيتي للتغلب على آرسنال (المصدر: مانشستر إيفنينغ نيوز)

تغلب مانشستر سيتي متصدر الترتيب على مستضيفه آرسنال بنتيجة هدفين لهدف في اللقاء القوي الذي شهده ملعب الإمارات ضمن المرحلة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدفا السيتيزنز عن طريق كلٍ من رياض محرز (57 من ركلة جزاء)، ورودري (90+3).

أما هدف الغانرز الوحيد فحمل توقيع بوكايو ساكا في الدقيقة 31.

وأكمل صاحب الضيافة المواجهة بنقص عددي منذ الدقيقة 59 إثر طرد مدافعه غابرييل ماغالييس.

مانشستر سيتي يحلق في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز

بهذا الانتصار، رفع سيتي رصيده إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب.

في المقابل، بقي رصيد آرسنال ثابتاً عند 35 نقطة في المركز الرابع على سلم الترتيب.

كلمات دالة:مانشستر سيتيآرسنالالدوري الإنجليزيرياض محرز

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