الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يحقق فوزاً مثيراً للجدل على إيفرتون

تغلب مانشستر سيتي على مستضيفه إيفرتون بهدفٍ دون رد في المباراة التي جرت على ملعب غوديسون بارك اليوم السبت ضمن المرحلة الـ 27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف حامل اللقب الوحيد في الدقيقة 82 عن طريق فيل فودين الذي استغل خطأ فادحاً من مايكل كين مدافع التوفيز.

وشهدت اللحظات الأخيرة حادثة مثيرة للجدل حين بدا أن رودري لاعب خط وسط السيتيزنز لمس الكرة بيده داخل المنطقة المحرمة.

لكن تقنية الفيديو المساعد التي راجعت الحالة لم تحتسب أي شيء.

مانشستر سيتي يبتعد في صدارة الترتيب

وبهذا الانتصار، رفع مان سيتي رصيده إلى 66 نقطة من 27 مباراة موسعاً الفارق مع ليفربول ثاني الترتيب الذي خاض مباراة أقل إلى 6 نقاط.

فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 22 نقطة في المركز السابع عشر وبفارق نقطة عن أول مراكز الهبوط الذي يحتله بيرنلي حالياً.