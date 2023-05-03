الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يستعيد الصدارة وليفربول يواصل التألق

البوابة - سحق مانشستر سيتي ضيفه ويست هام يونايتد بثلاثيةٍ نظيفة في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز التي جمعتهما على أرضية ملعب الاتحاد.

تناوب على تسجيل الأهداف كلٌ من نايثان آكي وإيرلينغ هالاند وفيل فودين في الدقائق 50 و 70 و 85 على الترتيب.

ورفع هالاند رصيده الشخصي إلى 35 هدفاً في صدارة هدافي البطولة محطماً الرقم القياسي السابق المسجل باسمي آندي كول وآلان شيرار في موسمي 93-94 و 94-95 على الترتيب بـ 34 هدفاً لكلٍ منهما.

مانشستر سيتي يستعيد الصدارة من آرسنال

بهذا الفوز، رفع سيتي رصيده إلى 79 نقطة من 33 مباراة ليسترجع الصدارة من آرسنال الذي تراجع إلى المركز الثاني برصيد 78 نقطة من 34 لقاء.

ضمن الجولة ذاتها، فاز ليفربول على ضيفه فولهام بهدفٍ نظيف سجله المتألق المصري محمد صلاح في الدقيقة 39 من ركلة جزاء.

وواصل ليفربول صحوته مؤخراً حيث رفع رصيده إلى 59 نقطة في المركز الخامس.