الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يسحق إيفرتون وبرايتون يكتسح آرسنال

ابتعد مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه الساحق بثلاثية دون رد على مستضيفه إيفرتون اليوم الأحد على ملعب غوديسون بارك ضمن الجولة 36 من البطولة.

تناوب على تسجيل الأهداف كلٌ من إيلكاي غوندوغان (هدفان) في الدقيقتين 37 و 51، وإيرلينغ هالاند (39).

وضمن الجولة ذاتها، حقق برايتون آند هوف آلبيون انتصاراً كبيراً أيضاً بالنتيجة ذاتها على مستضيفه آرسنال على ملعب الإمارات.

جاءت الأهداف عبر خوليو إنسيزو ودينيز أونداف وبيرفيس إيستوبينيان في الدقائق 51 و 86 و 90 على التوالي.

مانشستر سيتي يبتعد في صدارة الترتيب وآرسنال يتعثر

بهاتين النتيجتين، رفع سيتي رصيده إلى 85 نقطة في المركز الأول، موسعاً الفارق مع آرسنال إلى 4 نقاط.

بدوره، رفع برايتون رصيده بدوره إلى 58 نقطة في المركز السادس على سلم الترتيب العام.