الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يفوز وتشيلسي يتعادل

تغلب مانشستر سيتي على مستضيفه برينتفورد بهدفٍ دون رد في المباراة التي جرت على ملعب غريفين بارك ضمن المرحلة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء الهدف الوحيد عن طريق فيل فودين في الدقيقة 16 من زمن اللقاء.

وابتعد مانشستر سيتي بهذا الانتصار أكثر في صدارة البريميير ليغ بعدما رفع رصيده إلى 50 نقطة.

فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر.

تشيلسي يتعادل مع برايتون في الدوري الإنجليزي

لوكاكو يحتفل بهدفه (المصدر: حساب الدوري الإنجليزي على تويتر)



تعادل تشيلسي بطل أوروبا بصورة مخيبة مع ضيفه برايتون بهدفٍ لمثله في المباراة التي شهدها ملعب ستامفورد ضمن نفس المرحلة.

تقدم البلوز عن طريق روميلو لوكاكو في الدقيقة 28، وعادل داني ويلبيك للضيوف في اللحظات الأخيرة من المواجهة (90).

ورفع تشيلسي رصيده إلى 42 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني متفوقاً على ليفربول بفارق نقطة.

كما رفع برايتون رصيده بدوره إلى 24 نقطة في المركز العاشر.