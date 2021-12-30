الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يهزم بيرنلي 3-1

فاز مانشستر يونايتد على ضيفه بيرنلي بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي شهده ملعب أولد ترافورد ضمن المرحلة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز ليلة الخميس.

وجاءت أهداف فريق الشياطين الحمر عن طريق سكوت ماكتوميناي (8)، وبن ميي (27 بالخطأ في مرمى فريقه)، وكريستيانو رونالدو (35).

أما هدف الخاسر الوحيد فحمل توقيع آرون لينون في الدقيقة 38.

مانشستر يونايتد يرتقي إلى المركز السادس

بهذا الانتصار الثمين، ارتفع رصيد مان يونايتد إلى 31 نقطة من 18 مباراة ليقفز بالتالي إلى المركز السادس.

في المقابل، تجمد رصيد بيرنلي عند 11 نقطة في المركز الثامن عشر لتستمر معركته مع الفرق الأخرى المرشحة للهبوط.