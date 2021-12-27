الدوري الإنجليزي: نيوكاسل يجبر مانشستر يونايتد على التعادل 1-1

تعادل مانشستر يونايتد مع مستضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفٍ لمثله في اللقاء المثير والقوي الذي أقيم على ملعب ساينت جيمس بارك ليلة الاثنين ضمن المرحلة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم صاحب الضيافة مبكراً في الدقيقة السابعة سجله المتألق آلان سانت ماكسيمان بطريقة مميزة بعد مجهود فردي.

ونجح فريق الشياطين الحمر في إدراك التعادل عند الدقيقة 71 بفضل البديل إيدينسون كافاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتألق دافيد دي خيا حارس مرمى الضيوف وأنقذ فريقه في أكثر من مناسبة.

فيما أهدر صاحب الأرض العديد من الفرص وبدا الطرف الأفضل في اللقاء.

مانشستر يونايتد يبقى في المركز السابع

بهذا التعادل، رفع مان يونايتد رصيده إلى 28 نقطة ليبقى في المركز السابع.

كما رفع نيوكاسل يونايتد رصيده بدوره إلى 11 نقطة لكنه استمر في المركز التاسع عشر وقبل الأخير ليواصل معركته مع تجنب الهبوط.