الدوري الإنجليزي يسيطر على فيروس كورونا

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أمس، عن سلبية جميع عينات فحص كورونا للاعبي الفرق العشرين خلال المرحلة السابقة من الدوري، وذلك للمرة الأولى منذ ظهور الجائحة، في الوقت الذي تشهد فيه بريطانيا تراجعاً في عدد الإصابات.

وأعلنت الرابطة، أمس، في بيان عبر موقعها أن عينات 2787 لاعباً وفرداً من طواقم الفرق جاءت كلها سلبية، للمرة الأولى، خلال مرحلتين من الفحص يومي 19 و25 أبريل الجاري.

وكان العدد الأدنى قبلها من العينات السلبية لا يتجاوز الرقم 1 وذلك يومي 29 مارس و4 أبريل.

تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تكثف فيه الجهات المختصة مساعيها لإعادة الجماهير إلى الملاعب، بهدف إنهاء كافة قواعد الإغلاق بحلول 21 يونيو المقبل.

وكانت مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام أمس الأول في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية على ملعب ويمبلي في لندن شهدت حضور ثمانية آلاف متفرج، منهم ألفي مشجع لكل فريق، إضافة إلى أربعة آلاف من سكان المدينة، وهو عدد ضئيل جداً مقارنة بسعة الملعب البالغة 90 ألف مقعد.

كما تابع أربعة آلاف مشجع مباراة ليستر سيتي وساوثهامبتون في نصف نهائي كأس الاتحاد على الملعب نفسه في 18 أبريل الماضي.