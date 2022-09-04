الدوري الإيطالي: أودينيزي يدك شباك روما برباعية نظيفة

سحق أودينيزي ضيفه روما برباعيةٍ نظيفة اليوم الأحد في المباراة التي جرت على ملعب داشيا آرينا (فريولي) ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

تناوب على تسجيل أهداف اللقاء كلٌ من إينوما ديستيني أودوجي ولازار ساماردجيتش وروبرتو بيريرا وساندي لوفريتش في الدقائق 5 و 56 و 75 و 82 على التوالي.

روما يتعرض للخسارة الأولى هذا الموسم في الدوري الإيطالي

هذا هو السقوط الأول لروما في السيري آ هذا الموسم بعد بدايته القوية ليتجمد رصيده عند 10 نقاط ويتراجع بالتالي إلى المركز الخامس على سلم الترتيب العام.

أما أودينيزي، فرفع رصيده بدوره إلى 10 نقاط جعلته يحتل المركز الرابع.