  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. الدوري الإيطالي: أودينيزي يدك شباك روما برباعية نظيفة

الدوري الإيطالي: أودينيزي يدك شباك روما برباعية نظيفة

منشور 04 أيلول / سبتمبر 2022 - 08:38
جوزيه مورينيو مدرب روما يتلقى ضربة موجعة بهذه الخسارة (المصدر: أ ف ب)
جوزيه مورينيو مدرب روما يتلقى ضربة موجعة بهذه الخسارة (المصدر: أ ف ب)

سحق أودينيزي ضيفه روما برباعيةٍ نظيفة اليوم الأحد في المباراة التي جرت على ملعب داشيا آرينا (فريولي) ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

تناوب على تسجيل أهداف اللقاء كلٌ من إينوما ديستيني أودوجي ولازار ساماردجيتش وروبرتو بيريرا وساندي لوفريتش في الدقائق 5 و 56 و 75 و 82 على التوالي.

روما يتعرض للخسارة الأولى هذا الموسم في الدوري الإيطالي

هذا هو السقوط الأول لروما في السيري آ هذا الموسم بعد بدايته القوية ليتجمد رصيده عند 10 نقاط ويتراجع بالتالي إلى المركز الخامس على سلم الترتيب العام.

أما أودينيزي، فرفع رصيده بدوره إلى 10 نقاط جعلته يحتل المركز الرابع.

كلمات دالة:أودينيزيروماالالدوري الإيطالي

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...