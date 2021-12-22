الدوري الإيطالي: إنتر ميلان يحقق فوزاً عسيراً على تورينو

حقق إنتر ميلان حامل اللقب فوزاً عسيراً على ضيفه تورينو بهدفٍ دون رد في المباراة المثيرة والقوية التي شهدها ملعب جيوسيبي مياتزا (سان سيرو) ضمن المرحلة الـ 19 من الدوري الإيطالي (سيري آ).

وجاء الهدف الوحيد من هجمة سريعة بدأها إيفان راكيتيتش الذي مرر إلى إيدين دجيكو الذي مرر عرضية حولها مارسيلو بروزوفيتش للقادم من بعيد الظهير دينزل دامفريز.

وأودع الهولندي الكرة بحرفنة على يمين الحارس فانيا ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 30.

إنتر ميلان يحلق في صدارة الدوري الإيطالي

ورفع إنتر رصيده بهذا الانتصار المهم إلى 46 نقطة ليبتعد في صدارة الترتيب بفارق 7 نقاط مؤقتاً عن نابولي صاحب المركز الثاني.

في المقابل، تجمد رصيد تورينو عند 25 نقطة في المركز الحادي عشر.