الدوري الإيطالي: إنتر ميلان يسحق سبيزيا بثلاثية دون رد

سحق إنتر ميلان ضيفه سبيزيا بثلاثيةٍ دون رد اليوم السبت في اللقاء الذي احتضنه ملعب جيوسيبي مياتزا (سان سيرو) ضمن منافسات المرحلة الثانية من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

جاءت أهداف المواجهة عبر كلٍ من الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والتركي هاكان تشالهانوغلو والبديل الأرجنتيني خواكين كوريا في الدقائق 35 و 52 و 82 على التوالي.

وفي مواجهات أخرى ضمن الجولة ذاتها، تعادل تورينو مع ضيفه لاتسيو دون أهداف، وهي نفس نتيجة لقاء أودينيزي وضيفه ساليرنيتانا.

فيما تفوق ساسوولو على ضيفه ليتشي بهدفٍ دون رد.

إنتر ميلان يحتل صدارة الترتيب

بهذا الفوز، رفع إنتر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب مؤقتاً بانتظار بقية مباريات المرحلة.

فيما تجمد رصيد سبيزيا عند 3 نقاط في المركز العاشر.