الدوري الإيطالي: المنافسة تشتعل على مقاعد دوري الأبطال

البوابة - شهدت الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الإيطالي نتائج مثيرة أشعلت الصراع على المقاعد المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا ليلة الأربعاء.

في المباراة الأولى، تفوق لاتسيو ثاني الترتيب بـ 64 نقطة على ضيفه ساسوولو بنتيجة 2-0 سجلهما فيليبي أندرسون وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

وفاز يوفنتوس الثالث بـ 63 نقطة على ليتشي بهدفين لهدف، جاء عن طريق لياندرو باريديس ودوشان فلاهوفيتش.

فيما سحق إنتر ميلان رابع الترتيب بـ 60 نقطة مستضيفه هيلاس فيرونا بسداسيةٍ دون رد تناوب على تسجيلها كلٌ من أدولفو غايش (بالخطأ في مرمى فريقه)، وهاكان تشالهانوغلو، وإيدين دجيكو (هدفان)، ولاوتارو مارتينيز (هدفان).

وفاز أتالانتا الخامس بـ 58 نقطة على ضيفه سبيزيا بنتيجة 3-2.

فيما تعادل ميلان السادس بـ 58 نقطة مع ضيفه كريمونيزي بهدف لمثله، كما هو حال روما سابع الترتيب بـ 58 نقطة الذي تعادل بالنتيجة ذاتها مع مونزا.

ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية مباريات الأربعاء