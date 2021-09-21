الدوري الإيطالي: تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة لمواجهة فيورنتينا اليوم

يتطلع إنتر ميلان ثاني الترتيب لمواصلة بدايته الجيدة محلياً حين يحل ضيفاً على فيورنتينا الخامس اليوم الثلاثاء على ملعب آرتيميو فرانكي ضمن المرحلة الخامسة من الإيطالي.

وتقام المباراة الساعة 9:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعتها عبر قناة الدوري الإيطالي الرسمية على يوتيوب بتعليق فهد العتيبي.

ويغيب عن النيراتزوري كلٌ من آرتورو فيدال وستيفانو سينسي وخواكين كوريا بداعي الإصابة، كما أن عودة كريستيان إيريكسن ما زالت مجهولة.

تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة لمواجهة الليلة:

المدرب: سيموني إنزاغي.

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: ميلان شكرينيار، ستيفان دي فراي، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: دينزل دامفريز، نيكولو باريلا، مارسيلو بروزوفيتش، هاكان تشالهانوغلو، فيديريكو ديماركو.

خط الهجوم: إيدين دجيكو، لاوتارو مارتينيز.