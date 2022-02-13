الدوري الإيطالي: تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام أتالانتا اليوم

يترقب متابعو الدوري الإيطالي مواجهة من العيار الثقيل اليوم الأحد ستجمع بين أتالانتا وضيفه يوفنتوس على ملعب جيويس لحساب المرحلة الـ 25 من البطولة.

ويحتل صاحب الأرض المركز الخامس برصيد 43 نقطة من 23 مباراة، فيما يتفوق عليه يوفي بفارق نقطتين في المركز الرابع من 24 لقاء.

وتقام المباراة في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق فهد العتيبي.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام أتالانتا اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ماسيميليانو آليغري.

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: دانيلو، ماتيس دي ليخت، ليوناردو بونوتشي، أليكس ساندرو.

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي، دينيس زكريا، أدريان رابيو.

خط الهجوم: خوان كوادرادو، دوشان فلاهوفيتش، ألفارو موراتا.