الدوري الإيطالي: تورينو يجبر إنتر ميلان على التعادل 1-1

تعادل إنتر ميلان بشق الأنفس مع مستضيفه تورينو بهدفٍ لمثله في المباراة القوية التي شهدها الملعب الأولمبي ضمن المرحلة الـ 28 من بطولة الدوري الإيطالي.

تقدم صاحب الأرض عن طريق المدافع البرازيلي المتميز غلايسون بريمر في الدقيقة 12.

وبعد طول انتظار، نجح البديل التشيلي أليكسيس سانشيز في إنقاذ النيراتزوري من خسارة محققة حين أدرك التعادل في الدقيقة 90.

إنتر ميلان يبقى في المركز الثالث

بهذه النتيجة، رفع إنتر رصيده إلى 59 نقطة من 28 مباراة ليبقى في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن ميلان متصدر الترتيب الذي خاض 29 مباراة.

أما تورينو، فرفع رصيده بدوره إلى 35 نقطة من 28 مباراة في المركز الحادي عشر على سلم الترتيب.