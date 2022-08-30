الدوري الإيطالي: روما وإنتر ينتصران وتعادل مخيب لميلان

سحق روما ضيفه مونزا بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب أولمبيكو ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).
سجل للجيالوروسي كلٌ من الأرجنتيني باولو ديبالا (هدفان) في الدقيقتين 18 و 32، والبرازيلي روجر إيبانيز في الدقيقة 61.
#ديبالا يقود #روما إلى الفوز والصدارة— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 30, 2022
نادي العاصمة يفوز على #مونزا بثلاثية ويتصدر جدول الترتيب بـ10 نقاط
شاهد الثلاثية..#روما_مونزا#الدوري_الإيطالي#أبوظبي_الرياضية Premium 2 pic.twitter.com/djkE4HoC4P
ضمن الجولة ذاتها، حقق إنتر ميلان فوزاً مهماً على ضيفه كريمونيزي بثلاثة أهداف لهدف بعد سقوطه أمام لاتسيو في الجولة السابقة.
جاءت أهداف النيراتزوري عن طريق الأرجنتيني خواكين كوريا والإيطالي نيكولو باريلا والأرجنتيني الآخر لاوتارو مارتينيز في الدقائق 12 و 38 و 76 على التوالي.
فيما سجل دافيد أوكيريكي هدف الخاسر الوحيد في الدقيقة 90.
إنتر يفوز على كريمونيزي 3-1 في الجولة الرابعة— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 30, 2022
شاهد الأهداف#إنتر_كريمونيزي#الدوري_الإيطالي #أبوظبي_الرياضية Premium pic.twitter.com/Hy7eo2ya8P
وتعادل أي سي ميلان حامل اللقب بصورة مخيبة مع مستضيفه ساسوولو دون أهداف في لقاء آخر.
ديبالا يقود روما لصدارة الدوري الإيطالي
بهذه النتائج، اعتلى الفريق العاصمي صدارة السيري آ برصيد 10 نقاط، يليه إنتر في المركز الثاني بفارق نقطة، فيما رفع ميلان رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث.
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