الدوري الإيطالي: روما وإنتر ينتصران وتعادل مخيب لميلان

سحق روما ضيفه مونزا بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب أولمبيكو ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

سجل للجيالوروسي كلٌ من الأرجنتيني باولو ديبالا (هدفان) في الدقيقتين 18 و 32، والبرازيلي روجر إيبانيز في الدقيقة 61.

ضمن الجولة ذاتها، حقق إنتر ميلان فوزاً مهماً على ضيفه كريمونيزي بثلاثة أهداف لهدف بعد سقوطه أمام لاتسيو في الجولة السابقة.

جاءت أهداف النيراتزوري عن طريق الأرجنتيني خواكين كوريا والإيطالي نيكولو باريلا والأرجنتيني الآخر لاوتارو مارتينيز في الدقائق 12 و 38 و 76 على التوالي.

فيما سجل دافيد أوكيريكي هدف الخاسر الوحيد في الدقيقة 90.

وتعادل أي سي ميلان حامل اللقب بصورة مخيبة مع مستضيفه ساسوولو دون أهداف في لقاء آخر.

ديبالا يقود روما لصدارة الدوري الإيطالي

بهذه النتائج، اعتلى الفريق العاصمي صدارة السيري آ برصيد 10 نقاط، يليه إنتر في المركز الثاني بفارق نقطة، فيما رفع ميلان رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث.