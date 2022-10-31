الدوري الإيطالي: روما يتفوق على هيلاس فيرونا 3-1

فاز روما على مستضيفه هيلاس فيرونا بثلاثة أهداف لهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب مارك أنتونيو بينتغودي لحساب الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الإيطالي.

سجل للجيالوروسي كلٌ من نيكولو زانيولو وكريستيان فولباتو وستيفان الشعراوي في الدقائق 45 و 88 و 90 على التوالي.

أما هدف صاحب الأرض الوحيد فحمل توقيع بافيل دافيدوفيتش في الدقيقة 26 قبل أن يغادر اللقاء بعد ذلك بـ 10 دقائق بالبطاقة الحمراء.

روما يرتقي إلى المركز الرابع

بهذا الانتصار المهم، رفع فريق المدرب جوزيه مورينيو رصيده إلى 25 نقطة نقلته إلى المركز الرابع على سلم الترتيب العام.

فيما تجمد رصيد هيلاس فيرونا عند 5 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.