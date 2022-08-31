الدوري الإيطالي: فلاهوفيتش وميليك يمنحان يوفنتوس الفوز على سبيتسيا

فاز يوفنتوس على ضيفه سبيتسيا بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم الأربعاء على أرضية ملعب آليانز لحساب الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

ويدين البيانكونيري بهذا الانتصار للنجم الصربي دوشان فلاهوفيتش الذي سجل هدف المباراة الأول من ركلة حرة مميزة في الدقيقة التاسعة، والبديل البولندي آركاديوش ميليك الذي أضاف الثاني في اللحظات الأخيرة من اللقاء (90+2).

ورفع يوفنتوس رصيده بهذا الفوز المهم إلى 8 نقاط جعلته يحتل المركز الرابع على سلم الترتيب العام.

في المقابل، تجمد رصيد سبيتسيا عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

نسخة طبق الأصل من هدفه في روما#فلاهوفيتش يسجل أول أهداف #يوفنتوس من ركلة حرة مباشرة بالدقيقة 9#يوفنتوس_سبيزيا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/T9Wbro7CJ8 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 31, 2022

نابولي يتعادل مع ليتشي ويتساوى مع يوفنتوس بالنقاط

وتعادل نابولي مع ضيفه ليتشي بهدفٍ لمثله في المباراة التي احتضنها ملعب دييغو آرماندو مارادونا ضمن نفس الجولة.

تقدم أصحاب الأرض عن طريق المقدوني إيليف إيلماس في الدقيقة 27، وعادل لورينزو كولومبو للضيوف من تسديدة صاروخية مميزة بعد ذلك بـ 4 دقائق.

ورفع نابولي رصيده بالتالي إلى 8 نقاط نقلته إلى المركز الثالث، كما عزز ليتشي رصيده بنقطة أوصلته للمركز الخامس عشر برصيد نقطتين.