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الدوري الإيطالي: فلاهوفيتش وميليك يمنحان يوفنتوس الفوز على سبيتسيا

منشور 31 آب / أغسطس 2022 - 08:34
فلاهوفيتش يقود يوفنتوس لانتصار جديد (المصدر: أ ف ب)
فلاهوفيتش يقود يوفنتوس لانتصار جديد (المصدر: أ ف ب)

فاز يوفنتوس على ضيفه سبيتسيا بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم الأربعاء على أرضية ملعب آليانز لحساب الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

ويدين البيانكونيري بهذا الانتصار للنجم الصربي دوشان فلاهوفيتش الذي سجل هدف المباراة الأول من ركلة حرة مميزة في الدقيقة التاسعة، والبديل البولندي آركاديوش ميليك الذي أضاف الثاني في اللحظات الأخيرة من اللقاء (90+2).

ورفع يوفنتوس رصيده بهذا الفوز المهم إلى 8 نقاط جعلته يحتل المركز الرابع على سلم الترتيب العام.

في المقابل، تجمد رصيد سبيتسيا عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

نابولي يتعادل مع ليتشي ويتساوى مع يوفنتوس بالنقاط

وتعادل نابولي مع ضيفه ليتشي بهدفٍ لمثله في المباراة التي احتضنها ملعب دييغو آرماندو مارادونا ضمن نفس الجولة.

تقدم أصحاب الأرض عن طريق المقدوني إيليف إيلماس في الدقيقة 27، وعادل لورينزو كولومبو للضيوف من تسديدة صاروخية مميزة بعد ذلك بـ 4 دقائق.

ورفع نابولي رصيده بالتالي إلى 8 نقاط نقلته إلى المركز الثالث، كما عزز ليتشي رصيده بنقطة أوصلته للمركز الخامس عشر برصيد نقطتين.

كلمات دالة:يوفنتوسليتشيدوشان فلاهوفيتشالدوري الإيطاليسبيتسيانابولي

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