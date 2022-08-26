الدوري الإيطالي: لاتسيو يصعق إنتر ميلان ويهزمه بنتيجة 3-1

صعق لاتسيو ضيفه إنتر ميلان مساء اليوم الجمعة في اللقاء المثير والقوي الذي شهده ملعب أولمبيكو في روما في افتتاح منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

سجل أهداف البيانكوتشيليستي كلٌ من البرازيلي فيليبي أندرسون، والبديلان الإسبانيان لويس ألبرتو وبيدرو رودريغيز في الدقائق 40 و 75 و 84 على التوالي.

فيما جاء هدف النيراتزوري الوحيد عن طريق المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 51.

لاتسيو يتفوق على إنتر ميلان ويتصدر الترتيب العام

بهذه النتيجة، رفع لاتسيو رصيده إلى 7 نقاط جعلته يرتقي إلى صدارة ترتيب الدوري الإيطالي.

فيما تجمد رصيد إنتر عند 6 نقاط ليتراجع بدوره إلى المركز الرابع.